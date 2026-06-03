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Армия

Белоусов рассказал, какие документы были подписаны на встрече глав МО стран ОДКБ

Белоусов: подписаны документы о развитии компонентов Коллективных сил ОДКБ
РИА Новости

Участники состоявшегося в Москве заседания Совета министров обороны стран — членов ОДКБ подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил объединения. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

По словам чиновника, во время встречи решались задачи, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей ситуации в мире. Главы военных ведомств стран — членов ОДКБ обменялись мнениями об обстановке в регионах коллективной безопасности, а также определили порядок сотрудничества в рамках укрепления военного потенциала организации.

«Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств», — рассказал Белоусов по итогам заседания.

Ожидается, что ряд документов будет передан на утверждение главам государств на саммите ОДКБ, который запланирован на ноябрь. В частности, лидерам стран представят решения, касающиеся совершенствования подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил. Белоусов подчеркнул, что они были подготовлены по инициативе Москвы.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ рассказал о планах по наращиванию боевого потенциала.

 
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