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Армия

В Харьковской области мирный житель погиб в результате атаки ВСУ

Ганчев: в Харьковской области мирный житель погиб после атаки дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«В результате удара украинского БПЛА самолетного типа погиб мирный житель, проживавший на освобожденной территории Харьковской области. Мужчина ехал на автомобиле, когда был атакован дроном», — рассказал Ганчев.

Глава ВГА отметил, что мужчине оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался по пути в лечебное учреждение.

3 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников.

Так, дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске, из-за чего ранения получил 44-летний мужчина. По словам губернатора, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.

Кроме того, в Глушковском районе БПЛА атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения. Хинштейн добавил, что оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.

 
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