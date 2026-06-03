На Западе назвали главное преимущество российского истребителя Су-75

Российский однодвигательный самолет Су-75 станет самым доступным истребителем пятого поколения. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что на создание С-75 не должно было уйти много средств, поскольку при его проектировании прибегли к технологиям двухместного истребителя пятого поколения Су-57.

Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, что позволит Воздушно-космическим силам России во много раз расширить свой боевой флот, повысить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», а также сделать истребитель более привлекательным за границей, особенно в странах третьего мира, говорится в статье.

Однодвигательный реактивный самолет-истребитель в России создали впервые. В СССР такого класса самолетами были МиГ-21 и МиГ-23, которые выпускались тысячами экземпляров и длительное время составляли основу фронтовой истребительной авиации советских военно-воздушных сил. Впервые Су-75 был представлен в виде макета на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в августе 2021 года.

Ранее «Ростех» завершил поставки истребителей Су-35.