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Армия

Военный эксперт исключил ошибку при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Эксперт Марочко: дрон ВСУ прицельно ударил по рейсовому автобусу в Енакиево
Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС исключил ошибку при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой народной республики.

По его словам, дрон прицельно ударил по транспортному средству.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту МоскваСимферополь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей».

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев высказал мнение, что ударом по этому автобусу Украина выполняет установку европейских союзников разогреть конфликт и получать ответные удары Вооруженных сил России.

Ранее ВСУ атаковали поезд в Крыму.

 
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