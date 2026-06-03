Военный эксперт исключил ошибку при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Эксперт Марочко: дрон ВСУ прицельно ударил по рейсовому автобусу в Енакиево

Военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС исключил ошибку при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой народной республики.

По его словам, дрон прицельно ударил по транспортному средству.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей».

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев высказал мнение, что ударом по этому автобусу Украина выполняет установку европейских союзников разогреть конфликт и получать ответные удары Вооруженных сил России.

Ранее ВСУ атаковали поезд в Крыму.