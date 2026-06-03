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Армия

Стало известно о «пропадающих без вести» бойцах элитного полка ВСУ

Боевики ВСУ гибнут в лесах Сумской области, получая статус без вести пропавших
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики из 425-го отдельного штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские боевики «пропадают» без вести в лесах между селами Миропольское и Большой (Великий), добавив, что большую часть из них ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.

В конце мая стало известно, что командование украинских войск из-за «колоссальных потерь» решило перебросить 27-й отдельный полк Национальной гвардии в Сумскую область. По имеющимся данным, ВСУ в настоящее время активно используют в регионе соединения, которые до сих пор находились в тыловых районах, а также военных, переброшенных из учебных центров.

30 мая в силовых структурах сообщили, что военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись в другие подразделения, заявляя о том, что командование относится к ним как «к пушечному мясу».

Ранее рота ВСУ была уничтожена почти полностью после одного дня пребывания на передовой.

 
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