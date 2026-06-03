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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Пилота ВВС США дважды сбили в ходе операции против Ирана

High Side: сбитый над Ираном пилот ВВС США ранее был сбит над Кувейтом
U.S. Air Force/ZUMA Press Wire/Reuters

Пилот F-15E Strike Eagle, который был сбит над Ираном 3 апреля, уже имел опыт участия в подобном инциденте. Об этом сообщает издание The High Side.

По данным издания, до апрельского происшествия этот американский летчик управлял одним из трех F-15E, которые были сбиты кувейтским F/A-18 в результате «дружественного огня» менее чем за пять недель до этого события.

Журналисты отмечают, что данный летчик, скорее всего, стал первым со времен войны во Вьетнаме, кто был сбит дважды в рамках одного и того же вооруженного конфликта.

Накануне Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по судну, принадлежащему США и Израилю. В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что ответный удар был осуществлен в связи с агрессивной атакой американских «террористов» на иранское судно «Лиан Стар» в Оманском заливе. В результате операции было поражено судно «MSC Sariska».

Ранее СМИ сообщили, что Иран мог использовать китайский ПЗРК для уничтожения F-15E.

 
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