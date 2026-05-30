В США заподозрили Иран в применении китайского ПЗРК для уничтожения F-15E

U.S. Air Force/ZUMA Press Wire/Reuters

Вооруженные силы Ирана в прошлом месяце могли поразить американский истребитель F-15E Strike Eagle с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), произведенного в Китае. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Журналисты подчеркнули, что США все еще расследуют обстоятельства уничтожения их истребителя. Поэтому сведения об использовании иранскими военнослужащими ПЗРК китайского производства — это предварительные выводы.

Как отметили источники, пока непонятно, когда Исламская Республика получила данный комплекс — недавно или еще до вооруженного конфликта с США и Израилем.

Посольство Пекина в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в том, что китайская сторона могла передать технику Тегерану уже после начала боевых действий. Дипломаты назвали соответствующие слухи необоснованной клеветой и добавили, что власти строго контролируют поставки военных технологий Китай за рубеж. Белый дом, в свою очередь, напомнил о недавнем объявлении главы государства, который в начале мая посетил Пекин. Президент США говорил, что председатель Китая Си Цзиньпин заверил его, что не отправляет оружие в Иран.

Американский истребитель F-15E Strike Eagle был сбит 3 апреля в горном районе к юго-востоку от города Исфахан в Иране. В тот момент воздушное судно выполняло боевое задание. Членам экипажа удалось эвакуироваться, Вашингтон бросил на их спасение все имевшиеся силы. В конце концов операция увенчалась успехом.

Ранее в конгрессе США раскрыли число самолетов и беспилотников, потерянных в ходе конфликта с Ираном.

 
