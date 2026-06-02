Родители погибшего в Старобельске ребенка не стали отвечать на вопросы МККК

Родители, которые пришли почтить память ребенка, погибшего от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, отказались общаться с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Родители одного из погибших детей не стали отвечать на вопросы представителей МККК.

«МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей. Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать», — сказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

2 июня делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в Луганской народной республике (ЛНР) и Мирошником посетили место удара украинских войск по колледжу в Старобельске. Представители МККК смогли обследовать район, атакованный ВСУ, и его окрестности, а также зайти в разрушенное общежитие, где жили студенты, пройти по комнатам и увидеть их личные вещи.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее на Западе назвали массированный удар по Украине ответом за Старобельск.