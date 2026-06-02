Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус, пострадал водитель
Inna Varenytsia/Reuters

В Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автобусу — водитель получил ранения. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода», — говорится в сообщении.

В результате детонации автобус сгорел, также осколками поврежден автомобиль.

До этого в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали в результате детонации украинских дронов. Один из дронов взорвался в городе Валуйки. После атаки там зафиксировали повреждение транспортной инфраструктуры. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Еще трое мужчин получили травмы при детонации БПЛА в поселке Красная Яруга. Жителей попутным транспортом доставили в Краяснояружскую ЦРБ. У всех троих диагностировали множественные осколочные ранения.

Ранее ребенок получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по частному дому под Белгородом.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!