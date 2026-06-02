В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

В Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автобусу — водитель получил ранения. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода», — говорится в сообщении.

В результате детонации автобус сгорел, также осколками поврежден автомобиль.

До этого в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали в результате детонации украинских дронов. Один из дронов взорвался в городе Валуйки. После атаки там зафиксировали повреждение транспортной инфраструктуры. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Еще трое мужчин получили травмы при детонации БПЛА в поселке Красная Яруга. Жителей попутным транспортом доставили в Краяснояружскую ЦРБ. У всех троих диагностировали множественные осколочные ранения.

Ранее ребенок получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по частному дому под Белгородом.