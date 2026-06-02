В Белгородской области четыре жителя пострадали при детонации украинских БПЛА

Украинские беспилотники при атаках на Белгородскую область ранили четырех мужчин

Четыре мирных жителя пострадали в результате детонации украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Один из дронов взорвался в городе Валуйки. После атаки там зафиксировали повреждение транспортной инфраструктуры.

«Мужчина получил акубаротравму», — говорится в заявлении.

Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Еще трое мужчин получили травмы при детонации БПЛА в поселке Красная Яруга. Жителей попутным транспортом доставили в Краяснояружскую ЦРБ. У всех троих диагностировали множественные осколочные ранения.

«Для дальнейшего лечения одного пострадавшего переведут в городскую больницу №2 в Белгороде, двое продолжат лечение амбулаторно», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, налеты дронов произошли в Шебекинском и Грайворонском округах. В первом оказались повреждены шесть частных домов, один многоквартирный дом, хозяйственные постройки, автомобиль, газовая труба и линия электропередачи. Во втором округе из-за атаки украинского беспилотника загорелся легковой автомобиль, прибывшие на место огнеборцы уже ликвидировали пламя.

Ранее ребенок получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по частному дому под Белгородом.