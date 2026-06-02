Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Белгородской области четыре жителя пострадали при детонации украинских БПЛА

Украинские беспилотники при атаках на Белгородскую область ранили четырех мужчин
Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области»

Четыре мирных жителя пострадали в результате детонации украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Один из дронов взорвался в городе Валуйки. После атаки там зафиксировали повреждение транспортной инфраструктуры.

«Мужчина получил акубаротравму», — говорится в заявлении.

Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Еще трое мужчин получили травмы при детонации БПЛА в поселке Красная Яруга. Жителей попутным транспортом доставили в Краяснояружскую ЦРБ. У всех троих диагностировали множественные осколочные ранения.

«Для дальнейшего лечения одного пострадавшего переведут в городскую больницу №2 в Белгороде, двое продолжат лечение амбулаторно», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, налеты дронов произошли в Шебекинском и Грайворонском округах. В первом оказались повреждены шесть частных домов, один многоквартирный дом, хозяйственные постройки, автомобиль, газовая труба и линия электропередачи. Во втором округе из-за атаки украинского беспилотника загорелся легковой автомобиль, прибывшие на место огнеборцы уже ликвидировали пламя.

Ранее ребенок получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по частному дому под Белгородом.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!