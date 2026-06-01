ВСУ атаковали свинокомплекс и электропоезд в Брянской области

Ковальчук: помощник машиниста пострадал при ударе БПЛА по электропоезду
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками свинокомплекс и электропоезд в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, FPV-дрон ударил по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе. Работник предприятия получил ранения, его доставили в больницу.

Также беспилотники атаковали электропоезд в селе Старая Гута Унечского района. Помощник машиниста был госпитализирован в больнице с осколочными ранениями и закрытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, в селе Андрейковичи Погарского района FPV-дрон ранил двух женщин, добавил Ковальчук.

31 мая в Брянской области FPV-дрон нанес удар по автомобилю скорой помощи. Ковальчук рассказал, что медики направлялись в поселок Старый Ропск, чтобы оказать неотложную помощь местной жительнице. Их сопровождали бойцы теробороны. При налете БПЛА сотрудник скорой получил осколочные ранения, но врачи все равно смогли перевезти пострадавшую женщину в больницу.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».

 
