Российские военные изменили тактику применения ТОС «Солнцепек» в зоне СВО

Российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Раньше такие системы использовались для уничтожения скоплений украинских войск и техники. Сейчас же российские военные нацелились на расчеты беспилотников и пункты их управления. Это связано с тем, что дроны играют все более важную роль на поле боя.

28 марта экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили несколько замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в Харьковской области, а также до 10 человек личного состава противника в Харьковской области.

До этого в госкорпорации «Ростех» рассказали, что ТОС «Солнцепек» показывает высокую эффективность в зоне спецоперации, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

