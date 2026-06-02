Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы РФ

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV военно-воздушных сил (ВВС) Швеции заметили рядом с российской границей у Мурманска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Самолет вылетел из аэропорта финского города Тампере и взял курс на север. Добравшись до северной части Финляндии, он развернулся и начал летать вдоль границы РФ. По информации агентства, борт ВВС Швеции находится в районе 220 км по прямой от Мурманска. Самолет-разведчик двигается со скоростью примерно 860 км/ч на высоте 13 км.

В начале мая шведский самолет-разведчик несколько дней летал над акваторией Черного моря. Борт вылетел из столицы Румынии Бухареста. Оказавшись над восточной частью Черного моря, самолет развернулся в точке, находящейся приблизительно в 220 км от Сочи, и начал летать по траектории петли. По данным сервиса Flightradar24, 5 мая полет самолета-разведчика длился 6 часов 30 минут, на следующий день — около семи.

Ранее американский самолет-разведчик заметили у границ с Россией.