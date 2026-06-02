Начальника склада ВСУ обвинили в пропаже продовольствия на сумму свыше $79 тыс.
Начальника склада одной из воинских частей Николаевской области Украины обвиняют в исчезновении продуктов и сухпайков со складов на сумму свыше $79,3 тысячи. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).

По информации украинских силовиков, начальник склада не обеспечил надлежащее хранение продовольствия в воинской части. Среди пропавших продуктов — консервы, овощи и наборы сухих пайков для военнослужащих. Согласно данным ГБР, сейчас обвиняемый проходит службу в должности водителя в другой воинской части.

Мужчине предъявили обвинение по статье о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит срок до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Харьковская тюрьма значительно опустела после того, как заключенных начали привлекать для службы в вооруженных силах Украины. Из тюрьмы регулярно увозили по 10–12 человек, которых незамедлительно направляли на военную комиссию. Уже в течение недели новобранцы проходили медкомиссию и быстро отправлялись на фронт.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил о применении школьных автобусов для перевозки солдат.

 
