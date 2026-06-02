Более 500 снарядов: российский танк больше месяца оставался незаметным для ВСУ

Российский танк более месяца оставался незамеченным для украинских военных и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал морпех группировки войск «Центр» с позывным «Розела».

По словам командира танка 177-го гвардейского полка, экипаж танка вел практически непрерывную боевую работу на одном из участков фронта, совершая ежедневно по несколько выездов. В отдельные дни их количество достигало восьми.

При этом, как отметил «Розела», бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) месяц не могли найти танк.

«Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», – уточнил собеседник агентства.

Военнослужащий также добавил, что экипаж танка был настроен решительно на выполнение поставленных приказов, а основной задачей российских бойцов было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола.

До этого стало известно, что экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Вооруженных Сил (ВС) России начали применять новую тактику при штурме украинских позиций: сначала танки с расстояния до 15 километров наносят удары по укреплениям противника, после чего БМПТ добивают пехоту.

Ранее двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ.

 
