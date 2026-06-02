Служивший в украинской армии суданец сбежал с позиций на такси

Солдат суданского происхождения, проходивший службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сбежал с боевых позиций на такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Даниель Жарков родился в Киевской области в семье суданца и украинки. Он был призван в ряды 30-й отдельной механизированной бригады, затем отправлен в ремонтный батальон, но за употребление алкоголя возвращен назад в часть. Жаркова обучили работе с переносными противотанковыми ракетными комплекса «Фагот» и «Стугна» и отправили на позиции возле Соледара в Донецкой народной республике. Узнав, что его переводят в роту огневой поддержки, Жарков решил дезертировать. Он покинул позиции на такси, купил гражданскую одежду, военные вещи отправил домой, а затем уехал на поезде в родной город.

Спустя некоторое время украинская военная полиция задержала Жаркова и отправила на фронт, где он попал в плен.

25 мая РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров.

Ранее на позициях ВСУ обнаружили ямы для дезертиров и отказников.

 
