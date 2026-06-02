В Китае заметили танк нового поколения

В Китае сняли на видео новый танк с необитаемой башней

В Китае засняли на видео танк нового поколения. Об этом сообщает Telegram-канал «Война. История. Оружие».

На видео виден танк, который перевозят по дороге общего пользования на прицепе. Корпус боевой машины частично закрыт чехлом.

Танк обладает необитаемой башней и выглядит крупнее и тяжелее, чем представленный в 2025 году танк ZTZ-100 (Type 100). Судя по всему, орудие нового танка имеет калибр 125-мм, в отличие от 105-мм орудия Type 100.

По мнению экспертов, увеличенный объем танка может свидетельствовать о том, что в машину могли интегрировать несколько беспилотных летательных аппаратов.

В материале напоминается, что сейчас на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находятся лёгкие танки Type 15, основные боевые Type 96 и более тяжёлые Type 99. Вероятно, танк Type 100 заменит Type 96, а снятый на видео танк — Type 99.

14 мая государственный секретарь США Марко Рубио назвал НОАК является второй по силе в мире.

Ранее Си Цзиньпин призвал китайских военных ускорить создание армии мирового класса.