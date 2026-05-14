Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Рубио назвал вторую армию мира

Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире
Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия КНР является второй по силе в мире. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, скорость роста мощи Вооруженных сил Китая за последние десять лет «беспрецедентна».

«Сложно игнорировать, как быстро [они укрепляются], и [какими большими] становятся. <...> Они без сомнений вторая самая сильная армия в мире», — сказал госсекретарь.

Также он отметил, что КНР имеет «амбиции» для того, чтобы «проецировать силу по миру, как это делают США».

Накануне руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит чистку военной верхушки, чтобы не допустить повышения влияния кого-либо из китайских генералов. По ее словам, Си стремится создать более лояльную, управляемую, эффективную военную верхушку, которая в случае каких-либо конфликтов сможет эффективно командовать китайской армией.

В начале мая в Китае двух бывших министров обороны приговорили к высшей мере наказания. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество. Какие обвинения им вменили и как будет исполняться приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!