Умер создатель ракетного комплекса «Воевода»

Скончался главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус
Главный конструктор ракетного комплекса Р-36М Станислав Ус ушел из жизни в возрасте 89 лет в Днепре на Украине. Об этом сообщил бывший глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец со ссылкой на его коллег.

Ус был одним из главных разработчиков семейства тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, включая комплекс Р-36М2 «Воевода», известный на Западе как SS-18 Satan. Система стала одной из самых перспективных в мире для преодоления противоракетной обороны, а ракета «Воевода» — мощнейшей из баллистических ракет своего времени.

Станислав Ус родился в 1936 году в Днепропетровской области. Он окончил Днепропетровскмй государственный университет, после чего устроился в ОКБ-586 (впоследствии конструкторское бюро «Южное»), с которым связал всю свою профессиональную деятельность. В 1971 году он стал ведущим конструктором комплекса Р-36М.

В апреле умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Он был генеральным директором, генеральным конструктором АО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения» — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ.

Ракетами «Циркон» на данный момент оснащены фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень».

Ранее умер конструктор ракетного комплекса «Искандер-М».

 
