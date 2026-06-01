В курской больнице умер раненный при атаке ВСУ механизатор трактора

В больнице скончался механизатор трактора, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, вражеский беспилотник атаковал трактор в селе Макеево Рыльского района. В результате тяжелые ранения получил 56-летний механизатор агрофирмы. Его доставили в Курскую областную больницу. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти его: травмы оказались слишком тяжелыми, организм мужчины не справился, уточнил Хинштейн. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким умершего.

До этого один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на территорию агрофирмы в Хомутовском районе Курской области. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их направили на лечение в Курскую областную больницу. Семье погибшего Хинштейн выразил соболезнования.

В связи со случившемся губернатор обратился к жителям курского приграничья и убедительно попросил их быть крайне бдительными и осторожными, а также беречь себя.

Ранее в Курской области при атаке ВСУ погиб иностранный волонтер.