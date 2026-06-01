Российские врачи дали рекомендации по срокам пребывания в зоне военных действий

Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), среди прочего врачи рекомендуют военнослужащим находиться в зоне боевых действий не более полугода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что эти рекомендации направлены на предотвращение «истощения адаптационных ресурсов» и снижение риска развития ПТСР.

По мнению психиатров, бойцов на передовой следует менять через шесть месяцев — в лучшем случае через каждые три месяца. При непрекращающихся активных боевых действиях замену состава следует произвести уже через две недели, а в случае крупных потерь среди военных — через несколько дней.

В законодательстве России и ведомственных нормативных актах не закреплены максимальные сроки непрерывного нахождения на передовой. Решения об отправке подразделений в тыл принимаются командованием исходя из ситуации на фронте, наличия резервов и задач на конкретном участке.

Официальным механизмом «разгрузки» военнослужащих являются отпуска — не менее 14 суток один раз в шесть месяцев (без учета времени на дорогу домой).

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ хочет изменить правила обследований военных и призванных на сборы.

 
