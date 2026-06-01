В стране НАТО допустили, что не достигнут требуемого уровня расходов на оборону

Бабиш: Чехия в 2026 году может не достичь уровня расходов на оборону в 2% ВВП

Расходы правительства Чехии на оборону в текущем году, вероятно, не достигнут установленного НАТО уровня в 2% ВВП. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Бабиш, пишет The Financial Times.

«Бабиш заявил Financial Times, что его страна «вероятно» не достигнет 2% в этом году», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что власти хотели включить автомагистраль в проект оборонного бюджета страны. Но, по словам Бабиша, объект может не соответствовать стандартам классификации Североатлантического альянса.

При этом премьер-министр Чехии на пресс-конференции, состоявшейся в апреле после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, утверждал, что республика выполнит свои обязательства перед союзниками. Однако сейчас оборонный бюджет государства составляет 1,72% ВВП, что не дотягивает до требуемого в Североатлантическом альянсе минимума.

31 мая глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что военный блок в настоящее время переживает «здоровый сдвиг». Как сказал адмирал, этот сдвиг состоит из двух элементов: более серьезного отношения стран к возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого распределения оборонного бремени.

Ранее в США потребовали от НАТО быстро нарастить военное производство.