БПЛА атаковали три российских региона

Силы ПВО за день уничтожили над регионами России и Азовским морем 23 дрона
Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за день уничтожили над тремя регионами страны и Азовским морем 23 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

До этого в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Пришлось привлечь пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, власти ввели режим ЧС.

На этом фоне Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам ВСУ 61 раз. В Курской области за такой же период сбили 75 БПЛА, 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. А в Кировской области украинские беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».

 
