Мендель: украинские мужчины выбирают встречу с медведем, а не отправку на фронт

Мужчины Украины стали предпочитать риск встречи с диким зверем столкновениям с собственным правительством. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее?» — написала она.

Таким образом она прокомментировала новость о том, что мужчина залез на дерево, спасаясь от медведя, при попытке пересечь границу с Румынией.

Мендель добавила, что конфликт развязан не для защиты людей, если человек выбирает встречу с диким животным, а не собственным правительством. По ее мнению, подобные инциденты сигнализируют об отчаянном положении украинцев.

До этого газета The New York Times сообщила, что около 200 тысяч украинских солдат самовольно оставили военную часть. По информации NYT, распространенной причиной бегства солдат из армии было зачисление «в плохо организованную бригаду».

