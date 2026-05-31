В генштабе ФРГ потребовали от США сигналы по вопросу военного присутствия в Европе

Европе необходимы четкие и прозрачные сигналы от США относительно будущего американского военного присутствия и распределения оборонных возможностей. Об этом агентству Bloomberg рассказал начальник Генерального штаба обороны Германии Карстен Бройер.

По его словам, государства Евросоюза осознают необходимость самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, а также брать на себя большую ответственность. Он добавил, что при этом нарастить требуемые оборонные ресурсы быстро — невозможно.

Бройер добавил, что Германия увеличила военные расходы и планирует достичь целевого показателя НАТО в 3,5% ВВП на оборону в 2029 году.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе.

 
