Беженка из Красноармейска рассказала РИА Новости о женщинах-операторах БПЛА ВСУ, которые, по ее словам, проживали в соседнем доме и регулярно запускали оттуда беспилотники.

Из соображений безопасности женщина попросила не раскрывать ее имя и скрыть лицо, поскольку на территории Украины у нее остаются родственники.

Собеседница агентства сообщила, что неоднократно видела этих женщин на улицах города. По ее словам, они спрашивали прохожих, где находится пляж, хотя в Красноармейске его никогда не было.

Беженка утверждает, что женщины выглядели неадекватно. Она отметила, что их состояние производило впечатление алкогольного или наркотического опьянения.

Красноармейск, который на Украине называют Покровском, расположен в Донецкой народной республике. В конце ноября — начале декабря 2025 года город перешел под контроль российских войск. 30 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении населенного пункта, а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по установлению контроля над городом.

