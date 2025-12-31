Размер шрифта
В подполье рассказали о «праздничной» стрельбе пьяных военных ВСУ в Одессе

РИА Новости: в Одессе пьяные военные ВСУ садятся за руль и стреляют в воздух
Kai Pfaffenbach/Reuters

В Одессе пьяные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

«Нетрезвые ВСУшники не редко ведут беспорядочную «праздничную» стрельбу в воздух непосредственно из своего стрелкового оружия, создавая тем самым реальную опасность для местных мирных жителей и гражданских строений», — сказал подпольщик.

В подполье добавили, что также в Одессе участились случаи, когда украинские военные садятся пьяными за руль и ездят по городу. По их данным, аналогичная ситуация наблюдается в Херсоне и Николаеве.

В ноябре координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пьяный офицер Главного управления разведки минобороны Украины раскрыл местоположение танков Abrams в Харьковской области. Подпольщик поблагодарил его за предоставленные данные.

Ранее эксперт раскрыл, как ВСУ могут «подложить свинью» России под Новый год.

