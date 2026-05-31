В НАТО сформулировали новую цель для альянса и его партнеров

В мире, обороне и партнерствах необходимо стремиться не просто к устойчивости, а к «антихрупкости». Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет Bloomberg.

По словам адмирала, одной способности выдержать удар уже недостаточно.

«Нашей амбицией должна быть антихрупкость», — заявил Драгоне.

Он пояснил, что этот принцип подразумевает использование получаемого опыта для укрепления оборонных структур, так чтобы в перспективе они даже не ощущали воздействий извне.

Глава военного комитета альянса подчеркнул неразрывную взаимосвязь безопасности евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

«Партнерства, которые мы строим и укрепляем, являются основой стабильности, от которой завтра будут зависеть наши граждане», — сказал он.

Обращаясь к участникам диалога, Драгоне напомнил старую пословицу «Хочешь мира — готовься к войне». Он добавил, что, возможно, настало время наконец усвоить этот урок совместно.

23-й «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая 2026 года, собрав более 550 делегатов из 44 стран, включая 54 представителя на уровне министров. Организатором форума выступил Международный институт стратегических исследований (IISS), а ключевыми темами для обсуждения стали морская безопасность, новые вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и эволюция оборонных партнерств.

