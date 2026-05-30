Залужный раскритиковал НАТО за отсутствие стратегии в Черном море

Залужный: НАТО продолжает относиться к Черному морю как к «внутреннему озеру» РФ
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

У Североатлантического альянса (НАТО) нет стратегии по Черному морю, военный блок относится к нему как к «внутреннему озеру» России. Об этом написал экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный в статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, стратегическая важность региона для НАТО «больше не вызывает сомнений».

«Главная ошибка в том, что продолжая исторически относиться к Черному морю как к «внутреннему озеру России», НАТО фактически позволяет расширять боевые возможности России, которые имели с 2000 года беспрецедентные формы и фактически позволяло создавать очаги нестабильности в том же Восточном Средиземноморье и на Балканах», — утверждает Залужный.

По его словам, Украина будет всегда помнить, что «Россия обязательно воспользуется любой возможностью отсутствия равновесия, чтобы снова восстановить свои боевые возможности именно для экспансии».

До этого помощник президента России Николай Патрушев указал на необходимость усиления Военно-морского флота России в ответ на агрессивное поведение западных стран в Балтийском и Черном морях. Патрушев отметил, что западные страны проявляют агрессию не только в Балтийском и Черном морях, но и планируют аналогичные действия в Арктическом регионе, а также на Дальнем Востоке.

Ранее в России рассказали, когда Черное море станет безопасным.

 
