Губернатор сообщил о последствиях атаки дронов в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией Воронежской области. В результате падения обломков одного из БПЛА повреждения получил частный жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы области, беспилотники обнаружили и сбили над двумя городскими округами и шестью районами региона. Он уточнил, что после падения обломков в одном из муниципалитетов оказался поврежден частный дом.

Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет, заключил он.

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Помимо Воронежской, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что ВСУ стали реже применять для ударов по России низколетящие беспилотники.