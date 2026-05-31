В Пермском крае объявили беспилотную опасность

В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем канале в мессенджере «Макс».

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — сообщили в ведомстве.

До этого режим беспилотной опасности объявляли в Самарской области, Мордовии, Ставропольском крае, Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях.

Сигнал «Беспилотная опасность» предупреждает об угрозе для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах установлены два уровня: красный (чрезвычайная опасность) и желтый (потенциальная). Для оповещения используются сирены, речевые сообщения, push-уведомления и сообщения в официальных каналах.

При атаке дронов рекомендуется найти надежное укрытие — здание с толстыми стенами и минимумом окон, лучше всего подвал или внутреннюю комнату без окон. Если укрытия нет, нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Следует внимательно слушать указания властей и экстренных служб, а также подготовить запас воды, пищи, аптечку, фонарик и батарейки.

Ранее в Ростовской области дрон ВСУ повредил здания.