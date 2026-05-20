В Ставропольском крае во время атаки БПЛА пострадали два человека

Владимиров: два сотрудника предприятий в Невинномысске пострадали при атаке БПЛА
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промышленную зону в Невинномысске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, регион подвергся одному из самых серьезных налетов дронов за все время.

«К сожалению, <...> пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней [степени] тяжести», — говорится в заявлении.

Владимиров подчеркнул, что жизни раненых жителей ничего не угрожает. Медики делают все от них зависящее, добавил глава региона.

Как он отметил, в местах падения фрагментов БПЛА сейчас работают специалисты профильных служб. Губернатор призвал граждан не подходить к обломкам беспилотников в случае их обнаружения и звонить в экстренные службы.

20 мая в Невинномысске в связи с атакой украинских дронов отменили занятия в школах. Глава города Михаил Миненков рекомендовал жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в Ленинградской области отразили атаку украинских БПЛА.

 
