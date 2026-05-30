В Киеве повторно включили сирены

В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

По его информации, сирены включили в 22:41. Они также слышны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Харьковской областях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва, который может составлять до 30 секунд, сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее США ответили на срочное обращение Зеленского по поводу помощи.