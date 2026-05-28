В центре Украины раздался взрыв

В Полтаве в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Полтавской области действует воздушная тревога.

До этого стало известно о серии взрывов в Харьковской области на востоке республики. Они прогремели за пределами Харькова, но тоже на фоне сирен.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме предложили ударить «Орешником» по линии фронта на Украине.