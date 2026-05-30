СМИ рассказали о роли ОАЭ в войне между США и Ираном

WSJ: ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, удары продолжались вплоть до дня после объявления перемирия. Утверждается, что атаки проводились с помощью США и Израиля, которые координировали удары. Среди целей были объекты на островах Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, порт Бендер-Аббас и нефтехимический комплекс в Ассалуйе.

Отмечается, что часть ударов была нанесена в ответ на иранские атаки на нефтегазовую инфраструктуру. WSJ пишет, что наибольший урон от атак Ирана пришелся именно на ОАЭ.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил ОАЭ в прямом участии в агрессии США и Израиля против Исламской Республии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран обвинил Кувейт в атаке на судно в Персидском заливе.