В Германии аэропорт возобновил работу после обнаружения БПЛА

Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после того, как воздушная гавань была закрыта из-за сообщений об обнаружении неизвестного летательного объекта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции.

Утром 30 мая на обеих взлетно-посадочных полосах аэропорта было прекращено любое движение. Отмечается, что около 09:00 (10:00 мск) поступило сообщение, что пилоты заметили нечто подозрительное в небе.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели территорию аэропорта и проверили другие возможные сообщения о беспилотнике. В операции также был задействован вертолет.

К 10:05 (11:05 мск) поступил сигнал отмены тревоги. Прибывшие на место сотрудники не выявили ничего подозрительного, сообщили газете в правоохранительных органах.

