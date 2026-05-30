В Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадал местный житель. Он получил акубаротравму, сообщили в оперативном региональном штабе в «Максе».

«В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадал мирный житель», — говорится в публикации.

В оперштабе отметили, что мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался. Кроме того, повреждения получил транспорт пострадавшего.

28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по грузовику в поселке Комсомольский в Белгородской области. По данным регионального оперштаба, из-за действий украинских войск пострадал мужчина — у него диагностировали ссадины волосистой части головы, а также акубаротравму. Медицинская помощь мирному жителю была оказана непосредственно на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

