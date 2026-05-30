Украинский дрон детонировал в поселке под Белгородом

В белгородском поселке Октябрьский после атаки беспилотника не спасли мужчину

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) детонировал в поселке Октябрьский в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В результате атаки один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Информация о повреждениях [инфраструктуры] уточняется», — говорится в заявлении.

28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по грузовику в поселке Комсомольский в Белгородской области. По данным регионального оперштаба, из-за действий украинских войск пострадал мужчина — у него диагностировали ссадины волосистой части головы, а также акубаротравму. Медицинская помощь мирному жителю была оказана непосредственно на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

За день до этого в селе Долгое, также расположенном в Белгородской области, пострадали пять бойцов подразделения «Орлан». Мужчины получили травмы во время отражения атаки БПЛА. У двоих из них выявили осколочные ранения, у троих — акубаротравму. Бойцам назначили стационарное лечение.

Ранее поселок в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу.