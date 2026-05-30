Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В НАТО ответили на критику главы Пентагона

В НАТО отреагировали на требование США платить больше за оборону
Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа отреагировала на требования США увеличить траты на оборону. Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, у НАТО есть план оборонного развития, который позволит достичь общего уровня расходов на оборону в 5% ВВП.

Военный выступил с этим заявлением вскоре после того, как глава Пентагона Пит Хегсет подверг резкой критике Европу и НАТО на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Министр похвалил союзников в Азии и высоко оценил стабильные отношения США с Китаем, отметив, что Западной Европе стоит это взять во внимание.

Драгоне подчеркнул, что с военной точки зрения у европейских стран НАТО нет никаких конфликтов с США.

Администрация Трампа потребовала от союзников по всему миру увеличить расходы на оборону и взять на себя ответственность за региональную безопасность. Хотя это и подтолкнуло союзников по НАТО к усилению обороны Европы и уменьшению зависимости от США, Вашингтон продолжал взаимодействовать с Азией и углублять военную координацию.

На знаковом саммите НАТО в прошлом году все союзники, за исключением Испании, обязались тратить 3,5% валового внутреннего продукта на оборону и еще 1,5% на смежные области безопасности. Ряд союзников, прежде всего Германия, с тех пор увеличили свои расходы и намерены продемонстрировать достигнутый прогресс на предстоящем саммите в Анкаре, говорится в статье.

Ранее были названы страны с наибольшими военными расходами за 2025 год.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!