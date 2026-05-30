В НАТО отреагировали на требование США платить больше за оборону

Европа отреагировала на требования США увеличить траты на оборону. Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, у НАТО есть план оборонного развития, который позволит достичь общего уровня расходов на оборону в 5% ВВП.

Военный выступил с этим заявлением вскоре после того, как глава Пентагона Пит Хегсет подверг резкой критике Европу и НАТО на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Министр похвалил союзников в Азии и высоко оценил стабильные отношения США с Китаем, отметив, что Западной Европе стоит это взять во внимание.

Драгоне подчеркнул, что с военной точки зрения у европейских стран НАТО нет никаких конфликтов с США.

Администрация Трампа потребовала от союзников по всему миру увеличить расходы на оборону и взять на себя ответственность за региональную безопасность. Хотя это и подтолкнуло союзников по НАТО к усилению обороны Европы и уменьшению зависимости от США, Вашингтон продолжал взаимодействовать с Азией и углублять военную координацию.

На знаковом саммите НАТО в прошлом году все союзники, за исключением Испании, обязались тратить 3,5% валового внутреннего продукта на оборону и еще 1,5% на смежные области безопасности. Ряд союзников, прежде всего Германия, с тех пор увеличили свои расходы и намерены продемонстрировать достигнутый прогресс на предстоящем саммите в Анкаре, говорится в статье.

