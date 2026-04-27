Названы страны с наибольшими военными расходами за 2025 год

Более половины всех мировых расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на США, Китай и Россию. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, совокупные траты этих трех стран достигли $1,48 трлн, что составляет 51% от глобального объема военных расходов.

В целом мировые расходы на оборону в 2025 году выросли до $2,88 трлн. Таким образом, рост фиксируется уже одиннадцатый год подряд. Доля военных затрат в мировом ВВП достигла 2,5%, что стало максимальным значением с 2009 года.

В отчете также отмечается, что расходы США на оборону составили $954 млрд, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В SIPRI связывают это снижение с отсутствием решений о новой финансовой помощи Украине в течение года, а также с приоритетами обновленной стратегии национальной безопасности страны.

Институт указал, что Соединенные Штаты продолжили наращивать инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал, стремясь сохранить доминирующее положение в Западном полушарии и сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, что рассматривается как ключевая цель новой стратегии национальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин оценил оборонные расходы России.