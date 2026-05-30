Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону

Хегсет обвинил Новую Зеландию в том, что она «наживается» за счет США
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет обвинил Новую Зеландию в том, что она живет за счет американских военных из-за недостаточного уровня расходов на оборону. Об этом глава Пентагона заявил на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Министр подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов обязаны выделять на оборону не менее 3,5% национальных расходов. По его словам, уровень оборонных расходов в 2%, как в Новой Зеландии, недостаточен.

«2% недостаточно, поэтому 2% — это наживаться за счет государства», — сказал Хегсет.

При этом глава Пентагона уточнил, что не имеет ничего против Новой Зеландии, а также отметил, что отношения между двумя странами должны подкрепляться сопоставимыми оборонными возможностями.

В ходе этого же выступления Хегсет заявил, что США привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и общему производству вооружений, в частности противотанковых управляемых ракет Javelin.

Ранее США заявили, что прекращают финансирование обороны богатых стран, требуя совместного участия в обороне.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!