Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону

Хегсет обвинил Новую Зеландию в том, что она «наживается» за счет США

Министр обороны США Пит Хегсет обвинил Новую Зеландию в том, что она живет за счет американских военных из-за недостаточного уровня расходов на оборону. Об этом глава Пентагона заявил на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Министр подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов обязаны выделять на оборону не менее 3,5% национальных расходов. По его словам, уровень оборонных расходов в 2%, как в Новой Зеландии, недостаточен.

«2% недостаточно, поэтому 2% — это наживаться за счет государства», — сказал Хегсет.

При этом глава Пентагона уточнил, что не имеет ничего против Новой Зеландии, а также отметил, что отношения между двумя странами должны подкрепляться сопоставимыми оборонными возможностями.

В ходе этого же выступления Хегсет заявил, что США привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и общему производству вооружений, в частности противотанковых управляемых ракет Javelin.

Ранее США заявили, что прекращают финансирование обороны богатых стран, требуя совместного участия в обороне.