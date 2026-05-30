Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Глава Пентагона назвал Новую Зеландию «халявщиками»

Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону
Nathan Howard/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону и назвал страну «халявщиком». Слова американского чиновника приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему не включил страну в список партнеров США, «которые не заслуживают подобного звания».

«Если быть честным, двух процентов недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком», — отметил Хегсет, выступая на форуме Шангри-Ла в Сингапуре, подчеркнув, что ничего не имеет против Новой Зеландии.

Хегсет ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не планируют финансировать оборону государств с высоким уровнем дохода. Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтону нужны партнеры, а не протектораты. По словам Хегсата, такой подход создает надежную базу для союзнических отношений и позволяет отвечать на нынешние вызовы, а не угрозы прошлого.

Кроме того, стало известно, что США намерены заметно уменьшить участие в деятельности НАТО: предполагается снизить объем предоставляемых альянсу средств и сократить количество выделяемых боевых частей и подразделений.

Ранее президент США отчитал главу Пентагона из-за решения о размещении войск в Польше.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!