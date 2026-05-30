Глава Пентагона назвал Новую Зеландию «халявщиками»

Глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону и назвал страну «халявщиком». Слова американского чиновника приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему не включил страну в список партнеров США, «которые не заслуживают подобного звания».

«Если быть честным, двух процентов недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком», — отметил Хегсет, выступая на форуме Шангри-Ла в Сингапуре, подчеркнув, что ничего не имеет против Новой Зеландии.

Хегсет ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не планируют финансировать оборону государств с высоким уровнем дохода. Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтону нужны партнеры, а не протектораты. По словам Хегсата, такой подход создает надежную базу для союзнических отношений и позволяет отвечать на нынешние вызовы, а не угрозы прошлого.

Кроме того, стало известно, что США намерены заметно уменьшить участие в деятельности НАТО: предполагается снизить объем предоставляемых альянсу средств и сократить количество выделяемых боевых частей и подразделений.

Ранее президент США отчитал главу Пентагона из-за решения о размещении войск в Польше.