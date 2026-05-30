США и Индия начнут совместное производство оружия

США привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и общему производству вооружений, в частности противотанковых управляемых ракет Javelin. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Индии, которая действует в собственных интересах, поскольку это поможет «поддерживать баланс сил в регионе».

Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня Индия совершенствует свои вооруженные силы ради обеспечения безопасности, прежде всего в Индийском океане. Страна увеличивает мощности в сфере тяжелой промышленности и логистики для серьезных военных махинаций, включая возможность ремонтировать и обслуживать общие платформы и оказывать поддержку кораблям военно-морских сил США.

В феврале 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп договорились о совместном производстве на индийской территории американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и бронетранспортеров Stryker.

Ранее Индия попросила США снова приостановить санкции против российской нефти.