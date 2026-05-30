Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении

МО РФ: бойцы «Центра» перекрыли пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие подразделений FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали логистику ВСУ на Добропольском направлении, фактически перекрыв ключевые маршруты снабжения. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Расчеты беспилотных систем группировки «Центр» продолжают системную работу по срыву логистики противника на Добропольском направлении СВО», — отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что операторы беспилотников в ходе ежедневной работы уничтожают пикапы и легкобронированные машины, которые используются противником для подвоза боеприпасов и смены личного состава. Удары, как отмечается, приводят к тому, что основные линии снабжения на данном участке фронта становятся «перекрытыми», из‑за чего противнику существенно сложнее проводить ротацию и доставлять необходимые материалы к зоне соприкосновения.

Также, по данным Минобороны, особый акцент делается на поражении объектов в прифронтовых населенных пунктах: там, где ВСУ пытаются прятать автотранспорт и создавать временные опорные пункты. Дополнительно наносятся удары по небольшим группам пехоты, стремящимся выйти на передовые позиции. Вместе с техникой уничтожается находящаяся внутри живая сила.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтоженных за неделю ракетах и дронах ВСУ.

 
