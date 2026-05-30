Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Приморье пройдут российско-китайские учения по медицине катастроф

Российско-китайские учения по медицине катастроф пройдут с 30 мая по 2 июня
Виталий Аньков/РИА Новости

Крупные российско-китайские учения с участием специалистов по медицине катастроф пройдут во Владивостоке с 30 мая по 2 июня. Об этом сообщили в МЧС России.

Как уточняется, на острове Русском экстренные службы двух стран отработают совместные действия при ЧС: наладят межведомственное и внутриведомственное взаимодействие, проведут тренировки по оказанию медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ДТП.

Со стороны МЧС в мероприятии будет задействовано свыше 50 специалистов и 11 единиц техники, включая операторов беспилотной авиации. Участниками также станут врачи медицины катастроф и экстренной медицинской службы КНР, представители научного сообщества и студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

В ходе учений планируется организовать спасение 40 российских и китайских туристов из двух столкнувшихся автобусов с применением санитарной авиации, а также помочь коллегам из аварийно-спасательных подразделений и ГАИ. Кроме того, в рамках программы предусмотрена международная конференция по вопросам медицины катастроф.

Ранее в Оманском заливе прошли совместные учения России, Китая и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!