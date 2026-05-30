В Приморье пройдут российско-китайские учения по медицине катастроф

Российско-китайские учения по медицине катастроф пройдут с 30 мая по 2 июня

Крупные российско-китайские учения с участием специалистов по медицине катастроф пройдут во Владивостоке с 30 мая по 2 июня. Об этом сообщили в МЧС России.

Как уточняется, на острове Русском экстренные службы двух стран отработают совместные действия при ЧС: наладят межведомственное и внутриведомственное взаимодействие, проведут тренировки по оказанию медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ДТП.

Со стороны МЧС в мероприятии будет задействовано свыше 50 специалистов и 11 единиц техники, включая операторов беспилотной авиации. Участниками также станут врачи медицины катастроф и экстренной медицинской службы КНР, представители научного сообщества и студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

В ходе учений планируется организовать спасение 40 российских и китайских туристов из двух столкнувшихся автобусов с применением санитарной авиации, а также помочь коллегам из аварийно-спасательных подразделений и ГАИ. Кроме того, в рамках программы предусмотрена международная конференция по вопросам медицины катастроф.

Ранее в Оманском заливе прошли совместные учения России, Китая и Ирана.