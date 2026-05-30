Минобороны сообщило о подвиге бойца РФ, спасшего жизнь раненому товарищу

Ефрейтор Владислав Котик, являющийся старшим стрелком Вооруженных сил России, вывез с поля боя раненого товарища, пострадавшего из‑за атаки украинского дрона, и тем самым помог сохранить ему жизнь. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Котик действовал в составе штурмовой группы, выполняя разведывательные задачи. В ходе операции подразделение попало под удар вражеских беспилотников.

«Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвел эвакуацию», — пояснили в министерстве.

Подчеркивается, что его смелость и оперативные действия стали решающими для спасения жизни боевого товарища.

До этого сообщалось, что трое российских военнослужащих, которые перед началом операции «Поток» защищали один из ключевых участков в районе Суджи, приняли решение привлечь огонь артиллерии на себя. Они сделали это, чтобы сорвать попытки продвижения Вооруженных сил Украины.

Ранее российские бойцы спасли пенсионерку, которую ВСУ использовали как щит.

 
