Минобороны сообщило о подвиге бойца РФ, спасшего жизнь раненому товарищу

Ефрейтор Владислав Котик, являющийся старшим стрелком Вооруженных сил России, вывез с поля боя раненого товарища, пострадавшего из‑за атаки украинского дрона, и тем самым помог сохранить ему жизнь. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Котик действовал в составе штурмовой группы, выполняя разведывательные задачи. В ходе операции подразделение попало под удар вражеских беспилотников.

«Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвел эвакуацию», — пояснили в министерстве.

Подчеркивается, что его смелость и оперативные действия стали решающими для спасения жизни боевого товарища.

