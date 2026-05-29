В Ростовской области за ночь отразили атаки более 80 дронов

Атаки более 80 украинских дронов отразили в Ростовской области ночью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, Ростовская область подверглась массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Воздушные цели были уничтожены в девяти районах — Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Чертковском, Тацинском, Красносулинском, Кашарском, Морозовском и Тарасовском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — подчеркнул Слюсарь.

Он добавил, что данные о ситуации в регионе будут уточняться.

В ночь на 29 мая украинские дроны атаковали Волгоградскую область. Как рассказали в администрации региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целились в объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Один из БПЛА попал в жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате в здании оказалось повреждено остекление балконов. Никто из людей не пострадал, возгораний на месте прилета зафиксировано не было, сообщили власти.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по трамвайному депо в Донецке.

 
