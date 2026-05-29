Зеленский заявил о готовности помочь Румынии защитить небо после падения дрона

Президент Украины Владимир Зеленский предложила Румынии помощь в защите неба якобы от российских беспилотников. Об этом сообщает украинское издание «УНИАН».

Как говорится в публикации, глава государства обсудил падение беспилотника на жилой дом в Галаце с президентом Румынии Никушором Даном. В результате переговоров они приняли решение, что украинские и румынские военные будут совместно работать над защитой воздушного пространства, чтобы избежать подобных угроз.

При этом президент России Владимир Путин, комментируя заявления, что на территории Румынии упал именно российский дрон, предложил воздержаться от предварительных выводов, заявив, что в таком случае БПЛА может принадлежать и Украине. Он привел в пример ситуации с падением беспилотников, когда изначально обвиняли российскую сторону, а в итоге оказывалось, что дрон принадлежит России.

Поэтому глава российского государства попросил воздержаться от предварительных заключений без необходимой экспертизы.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест обвинил в произошедшем Москву, хотя официальной информации о принадлежности дрона пока не поступало.

Румынское руководство утверждает, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. На фоне произошедшего республика пообещала принять дипломатические меры в отношении РФ.

