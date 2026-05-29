Вооруженные силы (ВС) России никогда не выбирают гражданские объекты на Украине в качестве цели, а бьют исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в МИД Франции, передает РИА Новости.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске.