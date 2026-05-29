На Украине раскрыли схему переправки военнообязанных в Румынию

Около 60 военнообязанных были незаконно переправлены с Украины в Румынию, организаторы заработали на этом более $700 тыс. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

С декабря прошлого года через границу незаконно вывезли около 60 человек, включая уклонистов и дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнил Кравченко, в преступную группу входили депутат горсовета Ирпеня и сотрудник полиции, которые использовали статус, тепловизоры, дроны и GPS для обеспечения конспиративных маршрутов. В ходе 27 обысков изъято оборудование и оружие, а задержанным участникам схемы грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это не первая подобная схема, раскрытая на Украине. До этого сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Они давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты, давали инструкции «клиентам» на всех этапах, включая самостоятельное пересечение реки Прут. За свои услуги они брали по $8 тыс. с человека.

Ранее на Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт.